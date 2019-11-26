Землетрясение в Албании: погибли трое людей, 150 пострадали

Три человека погибли, более 150 пострадали в Албании в результате землетрясения магнитудой 6,4. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Sky News.

Из-за мощного землетрясения несколько зданий недалеко от города Дуррес разрушены и пострадали около 150 человек.

Фото: землетрясение в Албании (Twitter Gibson Lumayog)

Сообщается, что толчки ощущались в столице страны Тиране. По данным итальянского телеканала Sky TG24, толчки зафиксировали также в некоторых южных провинциях Италии. По его данным, в Албании пострадали более сотни человек, многие находятся под завалами.

Один человек умер в городе Курбин, в центральной части северной Албании, после того, как он запаниковал и выпрыгнул из здания, сообщила пресс-секретарь Министерства обороны страны

Напомним, во Франции в понедельник, 11 ноября, произошло сильное землетрясение, в результате чего как минимум трое человек получили незначительные повреждения.

Ранее РБК-Украина писало, что в Иране в пятницу, 8 ноября, произошло землетрясение магнитудой 5,8. В результате четыре человека погибли, еще 70 - получили ранения.