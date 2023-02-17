Землетрус у Туреччині: кількість загиблих перевищила 38 тисяч

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на TRT Haber .

"Кількість загиблих у Кахраманмараші, Газіантепі, Шанлиурфі, Діярбакирі, Адані, Адиямані, Османіє, Хатаї, Кілісі, Малатьї та Елязигу склала 38 тисяч 44 людини. Загалом 4734 афтершоки сталися після землетрусів у районах Пазарджик і Ельбістан провінції Кахраманмараш", - йдеться у повідомленні.

Зазначено, що наразі 11 488 рятувальників, які прибули в Туреччину з інших країн, все ще перебувають в зоні землетрусу та проводять пошуково-рятувальні роботи.