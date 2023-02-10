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Землетрус у Туреччині: кількість загиблих перевищила 20 тисяч

Фото: внаслідок землетрусу в Туреччині загинуло понад 20 тисяч людей (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Внаслідок сильних землетрусів у Туреччині загинуло понад 20 тисяч людей. Також дуже багато людей постраждали.

Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на Hurriyet, про це заявив міністр охорони здоров'я Туреччини Фахреттін Коджа.

"Наразі кількість наших загиблих громадян зросла до 20 213 осіб, а кількість поранених - до 80 052 осіб", - розповів чиновник.

Також він зазначив, що зараз триває робота зі встановлення особи всіх постраждалих, які перебувають у лікарнях. Їхні фотографії завантажують у спеціальне програмне забезпечення для зіставлення.

Нагадаємо, 6 лютого в Туреччині та Сирії почався потужний землетрус, внаслідок якого почали руйнуватися житлові будинки.

Раніше було відомо про те, що в Туреччині в результаті природного катаклізму загинуло щонайменше 17 тисяч людей.

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Турция