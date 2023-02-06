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Землетрус у Туреччині: Ердоган оголосив національний семиденний траур

Фото: президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

У Туреччині оголошено національний семиденний траур у зв’язку з загибеллю людей внаслідок сьогоднішнього землетрусу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана.

"Через землетруси, які сталися в нашій країні 6 лютого 2023 року, оголошено національний траур на сім днів. Наш прапор буде приспущений до заходу сонця в неділю, 12 лютого 2023 року, в усіх наших представництвах в країні та за кордоном", - написав Ердоган.

Нагадаємо, сьогодні вранці Туреччину, Сирію та Ліван вразили потужні землетруси. Внаслідок підземних поштовхів зруйновано багато будинків та інших будівель. На місцях руйнування виникли пожежі.

Число загиблих внаслідок землетрусу в Туреччині силою 7,7 бала збільшилося до 1651 особи. При цьому 11119 осіб отримали поранення.

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ТурцияРеджеп Тайіп Ердоган