Землетрус, що трапився в Румунії, відгукнувся в декількох областях України: що відомо

У четвер, 3 листопада, близько 7 ранку, на території Румунії було зафіксовано землетрус. Поштовхи було чутно в Одеській, Чернівецькій, Хмельницькій, Івано-Франківській областях та на території Молдови.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головний центр спеціального контролю.
"Джерело землетрусу знаходиться на території Румунії, в районі гір Вранча, 125 км від кордону з Україною, на глибині біля 146 км", - йдеться в повідомленні.
В Центрі зазначають, що останній потужний землетрус з території Румунії був зареєстрований 16 липня та 18 вересня з магнітудами 4.1 та 4.0 (за шкалою РІхтера) відповідно.
Як повідомлялося, сейсмологи зафіксували землетрус на території Львівської області наприкінці лютого. Підземний поштовх стався у місті Червоноград.
Нагадаємо, 23 вересня 2021 року в Україні стався землетрус. Сила підземних поштовхів склала 4,3 бала за шкалою Ріхтера.
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