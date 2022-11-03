Землетрясение, случившееся в Румынии, отозвалось в нескольких областях Украины: что известно

В четверг, 3 ноября, около 7 утра, на территории Румынии было зафиксировано землетрясение. Толчки были слышны в Одесской, Черновицкой, Хмельницкой, Ивано-Франковской областях и на территории Молдовы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главный центр специального контроля.

"Источник землетрясения находится на территории Румынии, в районе гор Вранча, 125 км от границы с Украиной, на глубине около 146 км", - говорится в сообщении.

В Центре отмечают, что последнее мощное землетрясение с территории Румынии было зарегистрировано 16 июля и 18 сентября с магнитудами 4.1 и 4.0 (по шкале Рихтера) соответственно.