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Землетрясение, случившееся в Румынии, отозвалось в нескольких областях Украины: что известно

Фото: землетрясение, случившееся в Румынии, отозвалось в нескольких областях Украины (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

В четверг, 3 ноября, около 7 утра, на территории Румынии было зафиксировано землетрясение. Толчки были слышны в Одесской, Черновицкой, Хмельницкой, Ивано-Франковской областях и на территории Молдовы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главный центр специального контроля.

"Источник землетрясения находится на территории Румынии, в районе гор Вранча, 125 км от границы с Украиной, на глубине около 146 км", - говорится в сообщении.

В Центре отмечают, что последнее мощное землетрясение с территории Румынии было зарегистрировано 16 июля и 18 сентября с магнитудами 4.1 и 4.0 (по шкале Рихтера) соответственно.

Как сообщалось, сейсмологи зафиксировали землетрясение на территории Львовской области в конце февраля. Подземный толчок произошел в городе Червоноград.

Напомним, 23 сентября 2021 года в Украине произошло землетрясение. Сила подземных толчков составила 4,3 балла по шкале Рихтера.

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