Землетрус у М'янмі: кількість жертв перевищила 3 тисячі, рятувальна операція під загрозою

За даними посольства, внаслідок землетрусу у М'янмі постраждали 4515 осіб. Рятувальні роботи тривають.

У М'янмі оголосили скорботу за загиблими з 31 березня до 4 квітня.

Як пише Reuters з посиланням на працівника гуманітарної організації у М'янмі, рятувальна операція може бути під загрозою через можливість дощів. За прогнозами синоптиків, опади очікуються 6-11 квітня і накриють райони, які найбільше постраждали від землетрусу, а саме Мандалай, Сікайн та столиця Нейп'їдо.

Дощі можуть сильно ускладнити порятунок людей, які залишаються під завалами.

"Насувається дощ, і все ще так багато людей під завалами. А в Мандалаї, особливо, якщо почнеться дощ, люди, які ще не врятовані, потонуть, навіть якщо вони вижили до цього моменту", - пояснив співробітник гуманітарної організації.