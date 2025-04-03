Землетрясение в Мьянме: число жертв превысило 3 тысячи, спасательная операция под угрозой

Количество жертв разрушительного землетрясения в Мьянме возросло до 3003 человек. При этом погодные условия могут осложнить спасательную операцию.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на посольство Мьянмы в Японии в Facebook.
По данным посольства, в результате землетрясения в Мьянме пострадали 4515 человек. Спасательные работы продолжаются.
В Мьянме объявили скорбь по погибшим с 31 марта по 4 апреля.
Как пишет Reuters со ссылкой на работника гуманитарной организации в Мьянме, спасательная операция может быть под угрозой из-за возможности дождей. По прогнозам синоптиков, осадки ожидаются 6-11 апреля и накроют районы, которые больше всего пострадали от землетрясения, а именно Мандалай, Сикайн и столица Нейпьидо.
Дожди могут сильно осложнить спасение людей, которые остаются под завалами.
"Надвигается дождь, и все еще так много людей под завалами. А в Мандалае, особенно, если начнется дождь, люди, которые еще не спасены, утонут, даже если они выжили до этого момента", - пояснил сотрудник гуманитарной организации.
Напомним, почти неделю назад, 28 марта, в Мьянме произошло мощное землетрясение, магнитуда которого составляла 7,7 балла. Подземный толчок также почувствовали в Таиланде, Китае, Индии и других странах региона.
Землетрясение вызвало масштабные разрушения, через неделю после трагедии в Мьянме продолжают разбирать завалы.
Сначала специалисты прогнозировали, что в результате землетрясения могли погибнуть более тысячи человек, но, как известно, количество жертв превысило 3 тысячи человек.
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