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Не землетрус. Кличко назвав причину дивних вібрацій вночі в Києві

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Київ, Неділя 28 травня 2023 16:28
Не землетрус. Кличко назвав причину дивних вібрацій вночі в Києві Фото: мер Києва Віталій Кличко (GettyImages)
Автор: Каріна Левицька

Вібрація, яку чули жителі Києва та області це звук від транспорту, який доставляє зброю до фронту.

Про це заявив мер Києва Віталій Кличко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його слова в ефірі телемарафону.

"Це зброя йде до фронту. Доволі потужна. І може бути вібрація пов'язана з цим", - пояснив Кличко

Дивна вібрація в столиці

Місцеві жителі Києва та Київської області сьогодні відчули дивну вібрацію. Дехто з жителів навіть припустив, що стався землетрус, однак сейсмологи запевнили, що ні в столиці, ні в області жодної сейсмологічної активності зафіксовано не було.

Крім того, Головний центр спеціального контролю, що здійснює сейсмічний моніторинг України, не повідомляв про землетруси в зазначених регіонах.

Нагадаємо, що в ніч на суботу, 27 травня, в Полтавській області було зафіксовано землетрус магнітудою 3,5 бала за школою Ріхтера. Він стався ввечері у п'ятницю за 20 кілометрів на захід від облцентру. Перед тим сейсмологи класифікували по параметрах як 2,7 бала.

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