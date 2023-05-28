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Не землетрясение. Кличко назвал причину странных вибраций ночью в Киеве

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Киев, Воскресенье 28 мая 2023 16:28
Не землетрясение. Кличко назвал причину странных вибраций ночью в Киеве Фото: мэр Киева Виталий Кличко (GettyImages)
Автор: Карина Левицкая

Вибрация, которую слышали жители Киева и области, это звук от транспорта, который доставляет оружие к фронту.

Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его слова в эфире телемарафона.

"Это оружие идет к фронту. Довольно мощное. И может быть вибрация связана с этим", - пояснил Кличко

Странная вибрация в столице

Местные жители Киева и Киевской области сегодня почувствовали странную вибрацию. Некоторые из жителей даже предположили, что произошло землетрясение, однако сейсмологи заверили, что ни в столице, ни в области никакой сейсмологической активности зафиксировано не было.

Кроме того, Главный центр специального контроля, осуществляющий сейсмический мониторинг Украины, не сообщал о землетрясениях в указанных регионах.

Напомним, что в ночь на субботу, 27 мая, в Полтавской области было зафиксировано землетрясение магнитудой 3,5 балла по школе Рихтера. Он произошел вечером в пятницу в 20 километрах к западу от облцентра. До этого сейсмологи классифицировали по параметрам как 2,7 балла.

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