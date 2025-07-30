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Землетрус на Камчатці: Японія, Аляска і Гаваї оголосили про загрозу цунамі

Ілюстративне фото: у низці регіонів Тихого океану оголошено загрозу цунамі (Юлій Зозуля/Укрінформ)
Автор: Валерій Савицький

Сполучені Штати та Японія оголосили попередження про цунамі після потужного землетрусу біля східного узбережжя Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Геологічну службу США (USGS) та Bloomberg.

За даними Геологічної служби США, землетрус магнітудою 8,7 стався на південний схід від міста Петропавловськ-Камчатський на Камчатському півострові у середу вранці за місцевим часом.

"Утворилося цунамі, яке може завдати шкоди узбережжям всіх островів штату Гаваї", - йдеться в повідомленні Системи попередження про цунамі Національної метеорологічної служби США.

Жителів закликають вжити термінових заходів для захисту життя і майна.

Служба також оголосила про загрозу цунамі для всього західного узбережжя США і Канади, зокрема для Каліфорнії, Орегону, Вашингтону, Британської Колумбії та Аляски.

Попередження поширюється від кордону Каліфорнії з Мексикою через Орегон і Вашингтон до Британської Колумбії в Канаді, а потім продовжується до Південної Аляски та Аляскинського півострова.

Крім того, загроза цунамі оголошена також Алеутських островів, острова Гуам, Філіппін, Росії та деяких островів Тихого океану, зокрема Яп і Маршаллових островів.

Загроза для Японії

Японська державна телерадіокомпанія NHK переключилася з звичайної програми на трансляцію інформації про попередження і закликала людей покинути узбережжя.

Телерадіокомпанія показала автомобілі, що їдуть з прибережних районів Мацусіма в префектурі Міягі на півночі Японії.

За даними Національної метеорологічної служби, в деяких районах Японії висота хвиль може досягти 3 метрів.

Для порівняння, під час катастрофічного цунамі 2011 року, висота хвиль досягала майже 40 метрів.

Джерело: The United States Geological Survey (USGS) (earthquake.usgs.gov)

 

Землетруси на Камчатці

Вранці 30 липня на Камчатському півострові стався землетрус магнітудою 7,9 балів.

У місті Північно-Курильську було пошкоджено дитячий садок, у регіоні також оголошено загрозу цунамі. За даними місцевої влади, це найпотужніші поштовхи в регіоні з останні десятки років.

Додамо, що останній схожий потужний землетрус стався на Камчатці у серпні 2024 року. Тоді магнітуда поштовхів склала 7,2 бали, а опісля почалося виверження вулкану Шивелуч.

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Камчатка