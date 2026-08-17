Землетрус в Індонезії: евакуйовані тисячі людей, жертв та постраждалих стає все більше

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Видання повідомляє, що землетрус магнітудою 7,7 балів, який сколихнув країну в суботу, став найсмертоноснішим з 2022 року, коли в провінції Індонезії Західна Ява загинули сотні людей.

За даними національного агентства з пом'якшення наслідків стихійних лих країни, понад 3300 людей в індонезійському регіоні Сікка, одному з найбільш постраждалих, самостійно евакуювалися або перебували на спортивній арені.

Повідомляється, що деякі індонезійці розташувались біля зруйнованих будинків під імпровізованими наметами з брезенту, тоді як інші отримували лікування в наметі біля лікарні.

У нині закритому порту Маумере, заваленому уламками від обваленого даху та стін, люди розповіли Reuters, що бояться афтершоків.

Агентство з питань стихійних лих повідомило в неділю, що з моменту землетрусу було зареєстровано майже тисячу афтершоків.

Представник рятувального агентства повідомив Reuters, що пріоритетом було розчищення завалів у найбільш постраждалих районах Манггарай, Східний Манггарай та Нагекео, щоб знайти людей, які, можливо, все ще перебувають під завалами.

При цьому агентство не отримувало повідомлень про зниклих безвісти осіб, але рятувальники кажуть, що зсуви та афтершоки перешкоджають пошукам.

Електропостачання в Індонезії, яке теж постраждало, було майже повністю відновлено, але влада все ще працює над ремонтом ліній розподілу.

Уряд індонезійської провінції - Східної Нуса-Тенгара - оголосив надзвичайний стан, що дозволяє владі мобілізувати ресурси та фінансування.

Як відомо, Індонезія - це розлогий архіпелаг з населенням 290 мільйонів людей, розташований в межах "Тихоокеанського вогняного кільця" – сейсмічно активної зони, де зустрічаються тектонічні плити, що спричиняє часті землетруси та виверження вулканів.