Землетрясение в Индонезии: эвакуированы тысячи людей, жертв и пострадавших все больше

В результате землетрясения в Индонезии пришлось эвакуировать около 5000 человек, жертвами стали по меньшей мере 53 человека, а более 130 человек получили ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Издание сообщает, что землетрясение магнитудой 7,7 баллов, всколыхнувшее страну в субботу, стало самым смертоносным с 2022 года, когда в провинции Индонезии Западная Ява погибли сотни человек.

По данным национального агентства по смягчению последствий стихийных бедствий страны, более 3300 человек в индонезийском регионе Сикка, одном из наиболее пострадавших, самостоятельно эвакуировались или находились на спортивной арене.

Сообщается, что некоторые индонезийцы расположились возле разрушенных домов под импровизированными палатками из брезента, в то время как другие получали лечение в палатке возле больницы.

В ныне закрытом порту Маумере, заваленном обломками от обрушенной крыши и стен, люди рассказали Reuters, что боятся афтершоков.

Агентство по стихийным бедствиям сообщило в воскресенье, что с момента землетрясения было зарегистрировано почти тысячу афтершоков.

Представитель спасательного агентства сообщил Reuters, что приоритетом была расчистка завалов в наиболее пострадавших районах Манггарай, Восточный Манггарай и Нагекео, чтобы найти людей, возможно, все еще находящихся под завалами.

При этом агентство не получало сообщений о пропавших без вести лицах, но спасатели говорят, что оползни и афтершоки препятствуют поискам.

Пострадавшее электроснабжение в Индонезии было почти полностью восстановлено, но власти все еще работают над ремонтом линий распределения.

Правительство индонезийской провинции – Восточной Нуса-Тенгара – объявило чрезвычайное положение, позволяющее властям мобилизовать ресурсы и финансирование.

Как известно, Индонезия - это раскидистый архипелаг с населением 290 миллионов человек, расположенный в пределах "Тихоокеанского огненного кольца" - сейсмически активной зоны, где встречаются тектонические плиты, вызывающие частые землетрясения и извержения вулканов.