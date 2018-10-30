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На Земле за последние 44 года уничтожено 60% животных, - доклад

Новости » Общество    30.10.2018 - 22:57
Фото: бегемот (pxhere.com)
Фото: бегемот (pxhere.com)

Сельскохозяйственная деятельность человека является основной причиной исчезновения видов

На Земле из-за деятельности человека с 1970 по 2014 год было уничтожено 60% всех животных. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на совместный доклад Всемирного фонда дикой природы (WWF) и Лондонского зоологического общества.

Всего с начала человеческой цивилизации в мире были истреблены 83% млекопитающих и половина всех растений. Ученые назвали главной причиной исчезновения видов сельскохозяйственную деятельность человека (она затронула уже три четверти суши на планете); охоту, из-за которой в мире исчезло около 300 видов животных; химическое загрязнение океана (из-за чего на гибель обречена половина мировой популяции касаток).

Самая тяжелая ситуация сложилась в Южной и Центральной Америке. На указанной территории из-за вырубки лесов популяция позвоночных сократились на 89%. Ученые подсчитали, что каждые два месяца в этом регионе исчезает часть тропической саванны размером с Лондон.

В докладе говорится, что если сегодня прекратить уничтожать животных, то природе понадобиться пять-семь миллионов лет на то, чтобы восстановиться.

Напомним, в Украине на грани исчезновения находятся бурый медведь, корсак, выхухоль, ушастый еж и соня садовая. 

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