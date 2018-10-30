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На Землі за останні 44 роки знищено 60% тварин, - доповідь

Новини » Суспільство    30.10.2018 - 22:57
Фото: бегемот (pxhere.com)
Фото: бегемот (pxhere.com)

Сільськогосподарська діяльність людини є основною причиною зникнення видів

На Землі через діяльністі людини з 1970 по 2014 рік було знищено 60% всіх тварин. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на спільну доповідь Всесвітнього фонду дикої природи (WWF) і Лондонського зоологічного товариства.

Всього з початку людської цивілізації в світі були винищені 83% ссавців і половина всіх рослин. Вчені назвали головною причиною зникнення видів сільськогосподарську діяльність людини (вона торкнулася вже три чверті суші на планеті); полювання, через яке у світі зникло близько 300 видів тварин; хімічне забруднення океану (через що приречена на загибель половина світової популяції косаток).

Найважча ситуація склалася в Південній і Центральній Америці. На зазначеній території через вирубку лісів популяція хребетних скоротилися на 89%. Вчені підрахували, що кожні два місяці в цьому регіоні зникає частину тропічної савани розміром з Лондон.

У доповіді говориться, що якщо сьогодні припинити знищувати тварин, то природі знадобитися п'ять-сім мільйонів років на те, щоб відновитися.

Нагадаємо, в Україні на межі зникнення знаходяться бурий ведмідь, корсак, хохуля, вухатий їжак і соня садова.

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