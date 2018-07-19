На земельном участке жителя Ровенской области обнаружили плантацию конопли

Мужчине грозит лишение свободы на три года

В Ровенской области сегодня, 19 июля, полицейские изъяли плантацию конопли. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.

Отмечается, что на остановке общественного транспорта села Деражне правоохранители остановили мужчину с подозрительным пакетом, в котором обнаружили стебли растений конопли весом около одного килограмма.

Впоследствии во время осмотра его земельного участка полицейские обнаружили еще 25 таких наркосодержащих растений.

В настоящее время начато досудебное расследование по фактам незаконного хранения наркотических средств и выращивания растений конопли.

Мужчине грозит лишение свободы на три года.

Фото: обнаруженные кусты конопли (rv.npu.gov.ua)

Напомним, в Николаевской области правоохранители обнаружили плантацию конопли, стоимость которой по ценам черного рынка составляет более 2 млн гривен. Плантацию обнаружили между посеянной сельскохозяйственной культурой - подсолнечником.

Всего правоохранители изъяли более тысячи растений.