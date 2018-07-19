На земельном участке жителя Ровенской области обнаружили плантацию конопли

Новости Происшествия 19.07.2018 - 22:34
Фото: обнаруженные кусты конопли (rv.npu.gov.ua)
Фото: обнаруженные кусты конопли (rv.npu.gov.ua)

Мужчине грозит лишение свободы на три года

В Ровенской области сегодня, 19 июля, полицейские изъяли плантацию конопли. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.

Отмечается, что на остановке общественного транспорта села Деражне правоохранители остановили мужчину с подозрительным пакетом, в котором обнаружили стебли растений конопли весом около одного килограмма.

Впоследствии во время осмотра его земельного участка полицейские обнаружили еще 25 таких наркосодержащих растений.

В настоящее время начато досудебное расследование по фактам незаконного хранения наркотических средств и выращивания растений конопли.

Мужчине грозит лишение свободы на три года.

На земельном участке жителя Ровенской области обнаружили плантацию конопли
На земельном участке жителя Ровенской области обнаружили плантацию конопли
На земельном участке жителя Ровенской области обнаружили плантацию конопли
На земельном участке жителя Ровенской области обнаружили плантацию конопли
На земельном участке жителя Ровенской области обнаружили плантацию конопли
 

Фото: обнаруженные кусты конопли (rv.npu.gov.ua)

Напомним, в Николаевской области правоохранители обнаружили плантацию конопли, стоимость которой по ценам черного рынка составляет более 2 млн гривен. Плантацию обнаружили между посеянной сельскохозяйственной культурой - подсолнечником.

Всего правоохранители изъяли более тысячи растений.

В Киеве разоблачили нарколабораторию по изготовлению амфетамина Всех членов группы наркоторговцев на Закарпатье задержали, - Нацполиция
Теги:  наркотики,  Ровенская область,  конопля  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС