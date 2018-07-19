На земельном участке жителя Ровенской области обнаружили плантацию конопли
Мужчине грозит лишение свободы на три года
В Ровенской области сегодня, 19 июля, полицейские изъяли плантацию конопли. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.
Отмечается, что на остановке общественного транспорта села Деражне правоохранители остановили мужчину с подозрительным пакетом, в котором обнаружили стебли растений конопли весом около одного килограмма.
Впоследствии во время осмотра его земельного участка полицейские обнаружили еще 25 таких наркосодержащих растений.
В настоящее время начато досудебное расследование по фактам незаконного хранения наркотических средств и выращивания растений конопли.
Мужчине грозит лишение свободы на три года.
Фото: обнаруженные кусты конопли (rv.npu.gov.ua)
Напомним, в Николаевской области правоохранители обнаружили плантацию конопли, стоимость которой по ценам черного рынка составляет более 2 млн гривен. Плантацию обнаружили между посеянной сельскохозяйственной культурой - подсолнечником.
Всего правоохранители изъяли более тысячи растений.