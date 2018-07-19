На земельній ділянці жителя Рівненської області виявили плантацію коноплі

Чоловіку загрожує позбавлення волі на три роки

У Рівненській області сьогодні, 19 липня, поліцейські вилучили плантацію конопель. Про це повідомляє прес-служба Національної поліції.

Зазначається, що на зупинці громадського транспорту села Деражне правоохоронці зупинили чоловіка з підозрілим пакетом, у якому виявили стебла рослин конопель вагою близько одного кілограма.

Згодом під час огляду його земельної ділянки поліцейські виявили ще 25 таких нарковмісних рослин.

Наразі розпочато досудове розслідування за фактами незаконного зберігання наркотичних засобів та вирощування рослин конопель.

Чоловіку загрожує позбавлення волі на три роки.

Фото: виявлені кущі коноплі (rv.npu.gov.ua)

Нагадаємо, у Миколаївській області правоохоронці виявили плантацію коноплі, вартість якої за цінами чорного ринку складає понад 2 млн гривень. Плантацію виявили між посіяною сільськогосподарської культурою - соняшником.

Загалом правоохоронці вилучили понад тисячу рослин.