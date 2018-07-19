В Николаевской области обнаружили плантацию конопли стоимостью более 2 млн гривен

Сейчас назначена химическая экспертиза

В Николаевской области правоохранители обнаружили плантацию конопли, стоимость которой по ценам черного рынка составляет более 2 млн гривен. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Николаевской области.

Плантацию обнаружили между посеянной сельскохозяйственной культурой - подсолнечником.

"Правоохранителями изъято более 1 тысячи растений конопли, а также орудия для их культивирования и ухода. В настоящее время назначена химическая экспертиза по изъятым наркотическим средствам", - сообщают в прокуратуре.

Фото: (facebook.com/mykprok)

По факту незаконного выращивания конопли в промышленных масштабах начато уголовное производство.

Фото: обнаруженные кусты конопли (facebook.com/UA.National.Police.Nikolaev)

Напомним, в конце июня правоохранители обнаружили плантацию конопли на приусадебном участке жителя села Лиманское в Ренийском районе Одесской области.

Кроме того, сотрудники Тарутинского отделения полиции в одном из сел района в ходе отработки операции "Мак", обнаружили на приусадебном участке 54-летней женщины плантацию конопли более, чем в 10 кустов, и картонную коробку с сухим измельченным веществом растительного происхождения.