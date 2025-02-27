Земельна корупція в Києві: НАБУ опублікувало записи прослуховування чиновників

Українські правоохоронці на початку лютого викрили схему земельної корупції в Києві. У межах розслідування вони прослуховували колишніх і чинних чиновників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Національне антикорупційне бюро України в Telegram .

Зокрема, на відео фігурують організатор схеми, депутат Київської міськради, член комісії з питань земельних відносин, а також заступник голови КМДА.

Схема в Київській міськраді

Нагадаємо, на початку лютого українські правоохоронці повідомили, що вони викрили корупційну схему в Київській міській раді. У ній, зокрема, брали участь чинні та колишні депутати міськради.

За інформацією джерел РБК-Україна, фігурантами були заступник голови КМДА Петро Оленич, депутати Київської міськради, зокрема, голова комісії з питань земельних відносин Михайло Терентьєв і член комісії Олена Марченко. При цьому організатором був екс-депутат Київської міськради Денис Комарницький.

Вони могли незаконним шляхом заволодіти земельними ділянками в Києві.

Суд уже обрав запобіжний захід Петру Оленичу у вигляді тримання під вартою з можливістю внести заставу в розмірі 15 млн гривень. При цьому Дениса Комарницького оголосили в розшук.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.