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Земельна корупція в Києві: НАБУ опублікувало записи прослуховування чиновників

Київ, Четвер 27 лютого 2025 17:42
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Земельна корупція в Києві: НАБУ опублікувало записи прослуховування чиновників Ілюстративне фото: НАБУ прослуховувало чиновників, які підозрюються у корупції (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Українські правоохоронці на початку лютого викрили схему земельної корупції в Києві. У межах розслідування вони прослуховували колишніх і чинних чиновників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Національне антикорупційне бюро України в Telegram.

НАБУ оприлюднило прослушку фігурантів справи, яких підозрюють у незаконному заволодінні землею вартістю 11,6 млн гривень.

Зокрема, на відео фігурують організатор схеми, депутат Київської міськради, член комісії з питань земельних відносин, а також заступник голови КМДА.

Схема в Київській міськраді

Нагадаємо, на початку лютого українські правоохоронці повідомили, що вони викрили корупційну схему в Київській міській раді. У ній, зокрема, брали участь чинні та колишні депутати міськради.

За інформацією джерел РБК-Україна, фігурантами були заступник голови КМДА Петро Оленич, депутати Київської міськради, зокрема, голова комісії з питань земельних відносин Михайло Терентьєв і член комісії Олена Марченко. При цьому організатором був екс-депутат Київської міськради Денис Комарницький.

Вони могли незаконним шляхом заволодіти земельними ділянками в Києві.

Суд уже обрав запобіжний захід Петру Оленичу у вигляді тримання під вартою з можливістю внести заставу в розмірі 15 млн гривень. При цьому Дениса Комарницького оголосили в розшук.

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КМДА Київська міська рада Корупція
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