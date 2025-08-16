ua en ru
Сб, 16 серпня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Зустріч Трампа та Путіна Добропілля Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Земельна афера на 12 млн гривень: депутатка оформила ділянки на підставних осіб

Субота 16 серпня 2025 13:09
UA EN RU
Земельна афера на 12 млн гривень: депутатка оформила ділянки на підставних осіб Фото: Депутатка та спільники заволоділи землями на 12 млн гривень на Київщині (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

Депутатка селищної ради Київської області разом із спільниками організувала протиправну схему оформлення земельних ділянок на підставних осіб, завдавши збитків територіальній громаді на 12 млн гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс Генпрокурора.

Деталі справи

За даними слідства, депутатка, яка одночасно була секретарем постійної комісії з питань земельних відносин та охорони навколишнього середовища, залучила до схеми приватного нотаріуса, адміністратора відділу з надання адмінпослуг та трьох осіб, які нібито представляли громадян.

Насправді громадяни жодних заяв не підписували і до відділу не зверталися.

Схема працювала так: пакет завідомо підроблених документів передавався до земельного відділу, після чого право власності оформлювалося на організаторку афери та за сумісництвом депутата селищної ради.

Через нотаріуса вона укладала договори купівлі-продажу земельних ділянок площею 92 га, ставши їх фактичним власником.

Під час обшуків у Києві, Київській та Хмельницькій областях вилучено документи щодо незаконного відчуження землі: договори купівлі-продажу, акти приймання-передачі, державні акти, технічну документацію та довіреності.

Досудове розслідування триває слідчими Головного слідчого управління за оперативного супроводу Департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції України.

Організаторці та учасникам групи повідомлено про підозру, повідомляє Офіс Генпрокурора.

Афера з виплатами

Нагадаємо, ми писали, що військові, які будували будинок заступнику командира однієї з військових частин, отримали майже 3 млн гривень "бойових".

Під час будівництва будинку в офіційні документи вносили дані про їхню участь у боях.

Читайте РБК-Україна в Google News
Київська область Офіс Генпрокурора
Новини
Трамп після розмови з Путіним зателефонує лідерам НАТО та Зеленському
Трамп після розмови з Путіним зателефонує лідерам НАТО та Зеленському
Аналітика
Прорив чи авантюра? Що відбувається під Добропіллям і куди цілить Росія
Уляна Безпалькокерівниця рубрики Війна в Україні Прорив чи авантюра? Що відбувається під Добропіллям і куди цілить Росія