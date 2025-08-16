ua en ru
Земельная афера на 12 млн гривен: депутат оформила участки на подставных лиц

Суббота 16 августа 2025 13:09
Земельная афера на 12 млн гривен: депутат оформила участки на подставных лиц Фото: Депутат и сообщники завладели землями на 12 млн гривен на Киевщине (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

Депутат поселкового совета Киевской области вместе с сообщниками организовала противоправную схему оформления земельных участков на подставных лиц, нанеся ущерб территориальной общине на 12 млн гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис Генпрокурора.

Детали дела

По данным следствия, депутат, которая одновременно была секретарем постоянной комиссии по вопросам земельных отношений и охраны окружающей среды, привлекла к схеме частного нотариуса, администратора отдела по предоставлению админуслуг и трех человек, которые якобы представляли граждан.

На самом деле граждане никаких заявлений не подписывали и в отдел не обращались.

Схема работала так: пакет заведомо поддельных документов передавался в земельный отдел, после чего право собственности оформлялось на организатора аферы и по совместительству депутата поселкового совета.

Через нотариуса она заключала договоры купли-продажи земельных участков площадью 92 га, став их фактическим владельцем.

Во время обысков в Киеве, Киевской и Хмельницкой областях изъяты документы о незаконном отчуждении земли: договоры купли-продажи, акты приема-передачи, государственные акты, техническая документация и доверенности.

Досудебное расследование продолжается следователями Главного следственного управления при оперативном сопровождении Департамента внутренней безопасности Нацполиции Украины.

Организатору и участникам группы сообщено о подозрении, сообщает Офис Генпрокурора.

Афера с выплатами

Напомним, мы писали, что военные, которые строили дом заместителю командира одной из воинских частей, получили почти 3 млн гривен "боевых".

Во время строительства дома в официальные документы вносили данные об их участии в боях.

Киевская область Офис Генпрокурора
