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Земан наградит Зеленского высшей государственной наградой Чехии

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Прага, Понедельник 07 марта 2022 23:00
Земан наградит Зеленского высшей государственной наградой Чехии Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Артур Родивилов

Президент Чехии Милош Земан неожиданно объявил решение о награждении украинского президента Владимира Зеленского. Вероятно, речь идет об ордене "Белого льва".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на denik.cz.

Земан объявил во время состоявшегося 7 марта массового награждения.

"Президент Владимир Зеленский показал мужество и храбрость, оставшись в своей стране, несмотря на предложения об эвакуации", - объяснил свое решение Милош Земан.

Следует отметить, что нынешнее награждение сопровождалось рядом скандалов. Оно должно было состояться в конце прошлого года, однако было перенесено по болезни Земана.

На этот раз ряд награжденных сообщили, что не придут на церемонию из-за прежних пророссийских взглядов Милоша Земана.

Напомним, что Милош Земан долгое время считался самым дружелюбным к Путину главой страны-члена ЕС.

Ранее посол Украины в США Оксана Маркарова получила от руководителя Президентского фонда Рональда Рейгана Фредерика Райана медаль Свободы Рональда Рейгана для президента Владимира Зеленского.

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