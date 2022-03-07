ru ua
Вт, 08 березня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Земан нагородить Зеленського вищою державною нагородою Чехії

Новость на русском →
Прага, Понеділок 07 березня 2022 23:00
Земан нагородить Зеленського вищою державною нагородою Чехії Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Артур Родивилов

Президент Чехії Мілош Земан несподівано оголосив рішення про нагородження українського президента Володимира Зеленського. Ймовірно, мова йде про Орден "Білого лева".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на denik.cz.

Земан оголосив під час масового нагородження, що відбувся 7 березня.

"Президент Володимир Зеленський показав мужність і хоробрість, залишившись у своїй країні, попри пропозиції про евакуацію", - пояснив своє рішення Мілош Земан.

Слід зазначити, що цьогорічне нагородження супроводжувалося низкою скандалів. Воно мало відбутися в кінці минулого року, проте було перенесено через хворобу Земана.

Цього разу низка нагороджених повідомили, що не прийдуть на церемонію через колишні проросійські погляди Мілоша Земана.

Нагадаємо, що Мілош Земан довгий час вважався найбільш доброзичливим до Путіна главою країни-члена ЄС.

Раніше посол України в США Оксана Маркарова отримала від керівника Президентського фонду Рональда Рейгана Фредеріка Райана медаль Свободи Рональда Рейгана для президента Володимира Зеленського.

Термінові і важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Чехія Вторгнення Росії до України
NEWS
У Генштабі розповіли, як минула дванадцята доба війни
У Генштабі розповіли, як минула дванадцята доба війни
DAILY
Позиційна війна. Що стоїть за переговорами України і Росії і чого від них чекати
Владислав Красінськийзаступник головного редактора Позиційна війна. Що стоїть за переговорами України і Росії і чого від них чекати