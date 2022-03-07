Земан нагородить Зеленського вищою державною нагородою Чехії

Президент Чехії Мілош Земан несподівано оголосив рішення про нагородження українського президента Володимира Зеленського. Ймовірно, мова йде про Орден "Білого лева".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на denik.cz .

Земан оголосив під час масового нагородження, що відбувся 7 березня.

"Президент Володимир Зеленський показав мужність і хоробрість, залишившись у своїй країні, попри пропозиції про евакуацію", - пояснив своє рішення Мілош Земан.

Слід зазначити, що цьогорічне нагородження супроводжувалося низкою скандалів. Воно мало відбутися в кінці минулого року, проте було перенесено через хворобу Земана.

Цього разу низка нагороджених повідомили, що не прийдуть на церемонію через колишні проросійські погляди Мілоша Земана.

Нагадаємо, що Мілош Земан довгий час вважався найбільш доброзичливим до Путіна главою країни-члена ЄС.