Посол в Штатах Маркарова получила неправительственную награду для Зеленского

Райан наградой отметил лидерство украинского президента и несгибаемость духа миллионов украинцев, которые отстаивают свое право выбирать собственное будущее и вдохновляют весь цивилизованный мир бороться за ценности свободы и демократии. Глава фонда напомнил, что именно защите этих ценностей посвятил свою жизнь Рейган.

"Прежде всего, мы должны осознавать, что ни один арсенал, ни одно оружие в мировых арсеналах не такое мощное, как воля и моральное мужество свободных мужчин и женщин. Это то оружие, которого наши противники в современном мире не имеют", – напомнили слова 40-го президента США в фонде.

Фонд Рейгана ввел вручение медали Свободы в 1992 году. В разное время за "значительный и прочный вклад в развитие свободы в мире" ее получили Маргарет Тэтчер, Лех Валенса и другие.