"Зеленый" тариф для Ахметова опустился ниже рыночных цен на электроэнергию

Новая Тилигульская ВЭС компании ДТЭК Рината Ахметова будет производить электроэнергию по 2,83 грн/кВт.час, что на 13% ниже текущих рыночных цен.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на результаты заседания НКРЭКУ во вторник, 25 января.

При этом оптовая цена - средневзвешенная цена на рынке на сутки вперед (РДН) - на 26 января составляет 3,26 грн/кВт.час. К текущей оптовой цене скидка, с которой ВЭС будет продавать электричество, равна 43 коп./кВт.час.

Он установлен на уровне 8,82 евроцента, что при текущем курсе составляет 2,83 грн/кВт.час.

На данный момент для новой ВЭС Ахметова установлен самый низкий "зеленый" тариф среди всех ВЭС страны.

Напомним, первая ветротурбина Тилигульской ВЭС мощностью 6 МВт введена в эксплуатацию в конце декабря 2021 года. Строительство станции ведется в том числе за счет средств, привлеченных компанией не в качестве "зеленых" еврооблигаций.

Как сообщалось, "ДТЭК ВИЭ" в рамках выполнения обязательств перед своими международными партнерами, которые в 2019 году предоставили компании целевые еврооблигации для развития сектора возобновляемой энергетики в Украине, начало строительство первой очереди проекта Тилигульской ВЭС мощностью 126 МВт в марте 2021 года.