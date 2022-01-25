ru ua
Вт, 25 січня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

"Зелений" тариф для Ахметова опустився нижче за ринкові ціни на електроенергію

Новость на русском →
Київ, Вівторок 25 січня 2022 18:04
"Зелений" тариф для Ахметова опустився нижче за ринкові ціни на електроенергію Фото: "зелена" енергетика в Україні (renewables.dtek.com)
Автор: Наталія Гурковська

Нова Тилігульська ВЕС компанії ДТЕК Ріната Ахметова вироблятиме електроенергію по 2,83 грн/кВт.год, що на 13% нижче за поточні ринкові ціни.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на

На даний момент для нової ВЕС Ахметова встановлено найнижчий "зелений" тариф серед усіх ВЕС країни.

Він встановлений на рівні 8,82 євроцента, що за поточного курсу становить 2,83 грн/кВт.год.

При цьому оптова ціна - середньозважена ціна на ринку на добу вперед (РДВ) - на 26 січня становить 3,26 грн/кВт.год. До поточної оптової ціни знижка, з якою ВЕС продаватиме електрику, дорівнює 43 коп./кВт.год.

Нагадаємо, першу вітротурбіну Тілігульської ВЕС потужністю 6 МВт введено в експлуатацію наприкінці грудня 2021 року. Будівництво станції ведеться в тому числі за рахунок коштів, залучених компанією не як "зелені" єврооблігації.

Як повідомлялось, "ДТЕК ВДЕ" в рамках виконання зобов'язань перед своїми міжнародними партнерами, які у 2019 році надали компанії цільові єврооблігації для розвитку сектора відновлюваної енергетики в Україні, почало будівництво першої черги проекту Тилігульської ВЕС потужністю 126 МВт в березні 2021 року

Читайте РБК-Україна в Google News
NEWS
На Донбасі поранили двох військових, один - у важкому стані
На Донбасі поранили двох військових, один - у важкому стані
DAILY
Навчальна тривога. В якому стані бомбосховища Києва і чи готова столиця до війни
Олег Чернишкореспондент РБК-Україна Навчальна тривога. В якому стані бомбосховища Києва і чи готова столиця до війни