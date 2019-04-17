Зеленскому не удастся избежать дебатов, - Порошенко

Владимиру Зеленскому не удастся избежать предвыборных дебатов. Об этом кандидат в президенты Петр Порошенко заявил в ходе публичной дискуссии с представителями гражданского общества и экспертной среды 17 апреля, передает корреспондент РБК-Украина.

"У нас есть надежда, что дебаты состоятся. Мы не дадим избежать формата дебатов. Мы настаивать, чтобы они происходили по закону", - сказал Порошенко.

В то же время пресс-секретарь избирательного штаба Петра Порошенко Олег Медведев заявил, что кандидату Владимиру Зеленскому не удастся избежать дебатов с Петром Порошенко.

"У Зеленского нет никаких шансов избежать встречи, к каким уловкам он не прибегал, как бы он не пытался скрыть от избирателей свою позицию по наиболее значимым общественно-политическим вопросам, вопросам стратегии и развития страны", - сообщил Медведев.

Напомним, по данным опроса КМИС, большинство украинцев хотят видеть дебаты кандидатов в президенты Владимира Зеленского и Петра Порошенко. 41,9% украинцев считают, что дебаты между кандидатами обязательно должны состояться, еще 26,7% считают их желательными, но не обязательными (всего - 68,7% хотели бы, чтобы дебаты состоялись).

Как сообщало РБК-Украина, действующий президент Украины и кандидат в президенты Петр Порошенко согласился принять участие в дебатах с другим кандидатом Владимиром Зеленским на НСК "Олимпийский" 19 апреля в 19:00.