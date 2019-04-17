Зеленському не вдасться уникнути дебатів, - Порошенко

Володимиру Зеленському не вдасться уникнути передвиборчих дебатів. Про це кандидат у президенти Петро Порошенко заявив в ході публічної дискусії з представниками громадянського суспільства та експертного середовища 17 квітня, передає кореспондент РБК-Україна.

"Ми маємо надію, що дебати відбудуться. Ми не дамо уникнути формату дебатів. Ми наполягати, щоб вони відбувались по закону", - сказав Порошенко.

Прес-секретар виборчого штабу Петра Порошенка Олег Медведєв сьогодні на брифінгу також заявив, що шансів уникнути зустрічі на дебатах не буде в будь-якому випадку. При цьому, за його словами, формат і регламент проведення дебатів поки не узгоджений.

Нагадаємо, за даними опитування КМІС, більшість українців хочуть бачити дебати кандидатів у президенти Володимира Зеленського і Петра Порошенка. 41,9% українців вважають, що дебати між кандидатами обов’язково повинні відбутися, ще 26,7% вважають їх бажаними, але не обов’язковими (всього - 68,7% хотіли б, щоб дебати відбулися).

Як повідомляло РБК-Україна, чинний президент України і кандидат у президенти Петро Порошенко погодився взяти участь в дебатах з іншим кандидатом Володимиром Зеленським на НСК "Олімпійський" 19 квітня о 19:00.