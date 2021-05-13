Зеленскому не стоит проводить с Путиными встречу ради встречи, - дипломат

Бывший министр иностранных дел Украины Константин Грищенко считает, что президенту Владимиру Зеленскому не стоит проводить встречу с лидером России Владимиром Путиным , если нет надежды на позитивный исход. При этом он считает, что разговаривать нужно именно с россиянами, а не призывать модифицировать нормандский формат.

Об этом говорится в материале РБК-Украина "С глазу на глаз. Почему Зеленский хочет встретиться с Путиным".

"Зеленский, наверное, исходит из того, что если удастся договориться о каких-то подвижках, то это будет для него выигрыш. Если же ничего не получится, то он сможет говорить, что он сделал все, что мог", - считает Грищенко.

Он считает, что получится ли добиться положительного для Украины результата во время переговоров Зеленского и Путина, будет зависеть от качества ее подготовки.