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Зеленскому не стоит проводить с Путиными встречу ради встречи, - дипломат

Новина українською →
Киев, Четверг 13 мая 2021 10:19
Зеленскому не стоит проводить с Путиными встречу ради встречи, - дипломат Фото: президенты РФ и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский (коллаж РБК-Украина)
Автор: Милан Лелич, Игорь Литвиненко

Бывший министр иностранных дел Украины Константин Грищенко считает, что президенту Владимиру Зеленскому не стоит проводить встречу с лидером России Владимиром Путиным, если нет надежды на позитивный исход. При этом он считает, что разговаривать нужно именно с россиянами, а не призывать модифицировать нормандский формат.

Об этом говорится в материале РБК-Украина "С глазу на глаз. Почему Зеленский хочет встретиться с Путиным".

"Зеленский, наверное, исходит из того, что если удастся договориться о каких-то подвижках, то это будет для него выигрыш. Если же ничего не получится, то он сможет говорить, что он сделал все, что мог", - считает Грищенко.

Он считает, что получится ли добиться положительного для Украины результата во время переговоров Зеленского и Путина, будет зависеть от качества ее подготовки.

Ранее РБК-Украина писало, что глава Офиса президента Андрей Ермак назвал главную задачу потенциальной встречи между Зеленским и Путиным.

При этом Ермак отметил, что говорить о конкретных деталях встречи Зеленского и Путина еще рано, они пока обсуждаются.

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С глазу на глаз. Почему Зеленский хочет встретиться с Путиным
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина С глазу на глаз. Почему Зеленский хочет встретиться с Путиным