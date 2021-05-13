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Зеленському не варто проводити з Путінами зустріч заради зустрічі, - дипломат

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Київ, Четвер 13 травня 2021 10:19
Зеленському не варто проводити з Путінами зустріч заради зустрічі, - дипломат Фото: президенти РФ і України Володимир Путін і Володимир Зеленський (колаж РБК-Україна)
Автор: Мілан Лєліч, Ігор Литвиненко

Колишній міністр закордонних справ України Костянтин Грищенко вважає, що президенту Володимиру Зеленському не варто проводити зустріч з лідером Росії Володимиром Путіним, якщо немає надії на позитивний результат. При цьому він вважає, що розмовляти потрібно саме з росіянами, а не закликати модифікувати нормандський формат.

Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Віч-на-віч. Чому Зеленський хоче зустрітися з Путіним".

"Зеленський, напевно, виходить з того, що якщо вдасться домовитися про якісь зрушення, то це буде для нього виграш. Якщо ж нічого не вийде, то він зможе говорити, що він зробив все, що міг", - вважає Грищенко.

Він вважає, що чи вийде домогтися позитивного для України результату під час переговорів Зеленського і Путіна, буде залежати від якості її підготовки.

Раніше РБК-Україна писало, що глава Офісу президента Андрій Єрмак назвав головне завдання потенційної зустрічі між Зеленським і Путіним.

При цьому Єрмак зазначив, що говорити про конкретних деталях зустрічі Зеленського і Путіна ще рано, вони поки обговорюються.

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