Зеленскому предлагают вернуть звание Героя Украины Бандере и Шухевичу

Постановление также дает рекомендации Кабинету министров по поводу создания организационного комитета, разработки, утверждения и исполнения плана мероприятий по празднованию на государственном уровне 80-летия создания Украинской повстанческой армии.

Государственному комитету телевидения и радиовещания рекомендуется организовать тематические теле- и радиопередачи и обеспечить освещение в СМИ мероприятий в связи с празднованием 80-летия создания УПА.

Органам местного самоуправления также предлагают обеспечить увековечение памяти о борьбе УПА за независимость Украины и о борцах за независимость Украины в ХХ веке.

Инициаторами документа стали парламентарии от фракций "Слуга народа", "Европейская солидарность", "Батькивщина", "Голос", члены депутатских групп "Довира", "За майбутнє" и внефракционные парламентарии.