Зеленському пропонують повернути звання Героя України Бандері і Шухевичу

Президенту Володимиру Зеленському пропонують надати звання Героя України Тарасу Бульбі-Боровцю та повернути його Степану Бандері і Роману Шухевичу. У Верховній раді зареєстрували відповідний проект постанови №5721.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті ВР.
Постанова також надає рекомендації Кабінету міністрів щодо створення організаційного комітету, розробки, затвердження та забезпечення виконання плану заходів з відзначення на державному рівні 80-річчя створення Українського повстанської армії.
Державному комітету телебачення і радіомовлення рекомендовано організувати тематичні теле- і радіопередачі та забезпечити висвітлення у ЗМІ заходів у зв'язку з відзначенням 80-річчя створення УПА.
Органам місцевого самоврядування також пропонують забезпечити увічнення пам’яті про боротьбу УПА за незалежність України та про борців за незалежність України у ХХ столітті.
Ініціаторами документу стали парламентарі від фракцій "Слуга народу", "Європейська солідарність", "Батьківщина", "Голос", члени депутатських груп "Довіра", "За майбутнє" і позафракційні парламентарії.
Так, у серпні 2011 року Вищий адмiнiстративний суд залишив у силi рiшення Донецького окружного адмiнсуду вiд 2 квiтня 2010 року та рiшення Донецького апеляцiйного адмiнсуду щодо незаконності указу третього президента Вiктора Ющенка про присвоєння Бандерi звання Героя України.