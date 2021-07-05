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Зеленському пропонують повернути звання Героя України Бандері і Шухевичу

Автор: Юлія Струк

Президенту Володимиру Зеленському пропонують надати звання Героя України Тарасу Бульбі-Боровцю та повернути його Степану Бандері і Роману Шухевичу. У Верховній раді зареєстрували відповідний проект постанови №5721.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті ВР.

Постанова також надає рекомендації Кабінету міністрів щодо створення організаційного комітету, розробки, затвердження та забезпечення виконання плану заходів з відзначення на державному рівні 80-річчя створення Українського повстанської армії.

Державному комітету телебачення і радіомовлення рекомендовано організувати тематичні теле- і радіопередачі та забезпечити висвітлення у ЗМІ заходів у зв'язку з відзначенням 80-річчя створення УПА.

Органам місцевого самоврядування також пропонують забезпечити увічнення пам’яті про боротьбу УПА за незалежність України та про борців за незалежність України у ХХ столітті.

Ініціаторами документу стали парламентарі від фракцій "Слуга народу", "Європейська солідарність", "Батьківщина", "Голос", члени депутатських груп "Довіра", "За майбутнє" і позафракційні парламентарії.

Так, у серпні 2011 року Вищий адмiнiстративний суд залишив у силi рiшення Донецького окружного адмiнсуду вiд 2 квiтня 2010 року та рiшення Донецького апеляцiйного адмiнсуду щодо незаконності указу третього президента Вiктора Ющенка про присвоєння Бандерi звання Героя України.

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Володимир ЗеленськийГерой УкраиныСтепан БандераВерховна рада