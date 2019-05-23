По факту задержания восьми украинских военных боевиками открыто дело

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Денисова уточнила информацию о местонахождении восьми украинских военнослужащих, которые ранее задержали боевики

Украинский омбудсмен Людмила Денисова уточнила информацию о местонахождении восьми украинских военнослужащих из состава Объединенных сил, которые 24 мая попали на временно-оккупированную территорию в районе населенного пункта Новотроицкое и были там задержаны. Об этом она написала в Facebook.

Она сообщила, что соответствующие сведения внесены в реестр досудебных расследований по факту совершения уголовного преступления по ст.146 ч.2 Уголовного кодекса Украины.

"С целью выяснения всех обстоятельств происшествия и мер, которые осуществляются для освобождения военнослужащих, мы обратились к начальнику Главного управления Военной службы правопорядка ВСУ Игорю Криштуну и в Соединенный центр по координации поиска, освобождения незаконно лишенных свободы лиц, заложников и установления местонахождения без вести пропавших в районе проведения ООС", - сообщила она.

Напомним, утром, 22 мая, в штабе операции Объединенных сил сообщили, что на оккупированной территории Донбасса в плен к боевикам попали восемь украинских военных. Известно, что они двигались грузовым автомобилем в районе населенного пункта Новотроицкое. Однако они отклонились от определенного маршрута и попали на временно оккупированную территорию. Там военные были задержаны российскими боевиками.