ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

По факту задержания восьми украинских военных боевиками открыто дело

Новости » Общество    23.05.2019 - 16:59
По факту задержания восьми украинских военных боевиками открыто дело
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Денисова уточнила информацию о местонахождении восьми украинских военнослужащих, которые ранее задержали боевики

Украинский омбудсмен Людмила Денисова уточнила информацию о местонахождении восьми украинских военнослужащих из состава Объединенных сил, которые 24 мая попали на временно-оккупированную территорию в районе населенного пункта Новотроицкое и были там задержаны. Об этом она написала в Facebook.

Она сообщила, что соответствующие сведения внесены в реестр досудебных расследований по факту совершения уголовного преступления по ст.146 ч.2 Уголовного кодекса Украины.

"С целью выяснения всех обстоятельств происшествия и мер, которые осуществляются для освобождения военнослужащих, мы обратились к начальнику Главного управления Военной службы правопорядка ВСУ Игорю Криштуну и в Соединенный центр по координации поиска, освобождения незаконно лишенных свободы лиц, заложников и установления местонахождения без вести пропавших в районе проведения ООС", - сообщила она.

Напомним, утром, 22 мая, в штабе операции Объединенных сил сообщили, что на оккупированной территории Донбасса в плен к боевикам попали восемь украинских военных. Известно, что они двигались грузовым автомобилем в районе населенного пункта Новотроицкое. Однако они отклонились от определенного маршрута и попали на временно оккупированную территорию. Там военные были задержаны российскими боевиками.

Боевики на Донбассе применили противотанковые ракетные комплексы На Донбассе ранен украинский военный
Новости Украины ДонбассООС
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь