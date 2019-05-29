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Зеленському відзвітували про розслідування потрапляння в полон бійців ООС

Новини » Політика    29.05.2019 - 12:45
Зеленському відзвітували про розслідування потрапляння в полон бійців ООС
Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Службове розслідування цього інциденту державної зради не встановило

Президент Володимир Зеленський заслухав інформацію щодо обставин, за яких 8 військовослужбовців мотопіхотного батальйону 53-ї ОМБР потрапили у полон. Про це йдеться на сайті АП

В АП повідомили, що службове розслідування цього інциденту, яке проводиться за наказом командувача операції Об’єднаних сил, факту державної зради не встановило.

Зеленський заявив, що буде зроблено все необхідне для повернення полонених бійців.

"Ми діятимемо максимально швидко та ефективно для звільнення наших хлопців", - зазначив він.

Нагадаємо, вранці, 22 травня, у штабі операції Об'єднаних сил повідомили, що на окупованій території Донбасу у полон до бойовиків потрапили вісім українських військових. Відомо, що вони рухалися вантажним автомобілем в районі населеного пункту Новотроїцьке. Однак вони відхилилися від визначеного маршруту та потрапили на тимчасово окуповану територію. Там військові були затримані російськими бойовиками.

За фактом затримання восьми українських військових бойовиками було відкрито справу. Український омбудсмен Людмила Денісова уточнила, що відповідні відомості внесено до реєстру досудових розслідувань за фактом вчинення кримінального злочину за ст. 146 ч. 2 Кримінального кодексу України.

 

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