Зеленскому нужен сильный премьер, Тимошенко - идеальный вариант, - эксперт

В 2021 году Украине во главе Кабинета министров нужен лоцман, который сможет вывести страну из нынешнего шторма.

Об этом заявил директор Института глобальных стратегий Вадим Карасев на пресс-конференции в “Интерфакс-Украина".

"Нам нужен премьер компетентный, реформаторский, имеющий поддержку партии. Украине нужен премьер-министр, способный обеспечить управляемость исполнительной власти и воплощения ее решений. Юлия Тимошенко отвечает всем перечисленным требованиям", - подчеркнул политолог.

По его словам, сегодня на первое место среди требований украинцев к власти выходит компетентность. А назначение сильного и профессионального руководителя правительства, способного справиться с экономическим кризисом, решает для президента сразу несколько проблем.

"Мало пользоваться доверием у народа, важно иметь управленческие таланты. Ибо если управленческие компетенции будут отставать от доверия, то это доверие будет исчезать, что, собственно, мы сейчас и видим", - отметил эксперт.

Он также добавил, что большинство ведущих политиков весь 2020 год играли на ослабление власти и государства. Тимошенко была единственной, кто не использовал провалы "Слуги народа" ради ослабления власти и проявила себя истинным государственником.

"Она не использовала бюджетную проблему, чтобы провалился этот Кабинет министров, и сделала все, чтобы страна с бюджетом вошла в Новый год. И в целом ее политика была направлена не на то, чтобы завалить неопытную и некомпетентную команду президента, а на ее поддержку. Потому что сегодня речь идет не о персоналиях, а о стране", - подытожил политолог.

Напомним, согласно последнему опросу социологической группы "Рейтинг" "Батькивщина" Юлии Тимошенко стала единственной политической силой, которая за последнее время нарастила поддержку.