Зеленскому направили на подпись закон о коренных народах

Согласно информации ВР, данный закон был направлен на подпись главе государства сегодня, 8 июня.

Как указано в пояснительной записке, целью документа является определение правового статуса коренных народов Украины и установление правовых гарантий на полное владение всеми правами человека и основными свободами лиц, принадлежащих к коренным народам Украины, установленные нормами международного права, а также предусмотрены в Конституции и законах Украина.

Что предусматривает документ

В проекте акта дается определение понятия "коренной народ Украины", согласно которому - это автохтонная этническая общность, сформировавшаяся на территории Украины. Предлагается установить, что коренными народами Украины является крымские татары, караимы, крымчаки.

В соответствии с положениями, коренные народы имеют право на самоопределение, на равную правовую защиту, на собственную национальную символику и порядок ее применения с соблюдением законов Украины, а также право передавать будущим поколениям свою историю, языки, традиции, письменность и литературу.

Также законом определены гарантии правовой защиты от любых действий, направленных на: лишение признаков этнической принадлежности и целостности как самобытных народов, лишение культурных ценностей; выселения или принудительное перемещение из мест компактного проживания в любой форме.

Среди основополагающих прав коренных народов Украины проектом акта гарантируются культурные, образовательные, языковые и информационные права коренных народов Украины, права коренных народов Украины на устойчивое развитие.

Проектом акта также предусматривается определение правового статуса представительных органов коренных народов Украины, их ресурсного обеспечения, а также вопросы международного представительства коренных народов Украины.