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Зеленському доповіли про звільнення двох сіл у Сумській області та наступні кроки ЗСУ

Сумська область, Середа 06 серпня 2025 18:37
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Зеленському доповіли про звільнення двох сіл у Сумській області та наступні кроки ЗСУ Фото: президент України Володимир Зеленський (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Президент України Володимир Зеленський заслухав доповіді військових про звільнення двох сіл у Сумській області та наступні кроки українських захисників на цьому напрямку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави держави.

Як розповів Зеленський, сьогодні він перебуває з робочим візитом у Сумській області. Там президент відвідав пункт управління 225-го окремого штурмового полку.

Воїни саме цього підрозділу були першими, хто зайшли на територію Курської області минулого року та значно поповнили обмінний фонд.

"Поговорив із командирами. Були доповіді про звільнення Андріївки та Кіндратівки на Сумщині, російські спроби контратак, наші наступні кроки для звільнення української землі. Предметно поспілкувалися про потреби, рівень забезпечення в цілому, підготовку новобранців та інструкторів", - розповів Зеленський.

За його словами, командир полку звернувся з проханням масштабувати підрозділ до рівня бригади. Президент обговорить це питання з головкомом ЗСУ Олександром Сирським.

"Подякував воїнам за службу та результати, які завдяки їм принесла Курська операція, і відзначив їх державними нагородами. Завжди будемо вдячними за вашу службу Україні. І завжди шануватимемо памʼять усіх, хто віддав своє життя за нашу країну", - додав глава держави.

Звільнення сіл у Сумській області

Нагадаємо, 27 липня офіційно стало відомо, що Сили оборони України звільнили прикордонне село Кіндратівка в Сумській області. Також з'явилося епічне відео боїв за населений пункт.

За словами речника ДПСУ Андрія Демченка, витіснення ворога з населеного пункту дозволить ЗСУ закріпитись та затримати просування ворога

Нещодавно президент України Володимир Зеленський заявив, що Силам оборони України вдалося зірвати план армії РФ в Сумській області й відтіснити ворога на даному напрямку.

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