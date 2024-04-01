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У Зеленського звернулися з проханням до жителів Криму, яких хочуть призвати до армії РФ

Ілюстративне фото: у Росії розпочався весняний призов (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Мешканців тимчасово окупованого Криму, яких хочуть призвати до російської армії, просять передавати інформацію Україні про такі випадки.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на пресслужбу представництва президента України в Автономній Республіці Крим.

У відомстві нагадали, що з сьогоднішнього дня в Росії розпочнуть уже 19 незаконну призовну кампанію. Її, зокрема, хочуть провести в окупованому Криму.

Всього за 18 призовних кампаній росіяни змусили йти на службу в армії близько 44,5 тисячі призовників з Криму. Це, зокрема, роблять за допомогою механізмів кримінального переслідування. Загалом відомо про 520 таких випадків з початку окупації, 206 з яких - після 24 лютого 2022 року.

Такі дії росіян порушують норми Конвенції про захист населення під час війни. Також призовні кампанії РФ вже засудили у резолюціях Генасамблеї ООН.

"Звертаємось громадянам України, яких примушують до служби у збройних силах держави-окупанта, повідомляти про факти незаконного призову. Зібрані докази допоможуть у роботі з документування та притягнення винних за організацію незаконних закликів у Криму до відповідальності, а також захисту наших громадян-жертв воєнних злочинів", - наголосили у представництві.

Що передувало

Нагадаємо, вчора, 31 березня, російський диктатор Володимир Путін підписав указ про весняний призов до армії РФ.

Загалом у країні-агресорі планують набрати 150 тисяч солдатів. Призов починається 1 квітня і триватиме до 15 липня.

Зазначимо, що призов відбувається не лише у Росії, а й на тимчасово окупованих територіях України.

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