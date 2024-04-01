У Зеленского обратились с просьбой к жителям Крыма, которых хотят призвать в армию РФ

В ведомстве напомнили, что с сегодняшнего дня в России начнут уже 19 незаконну призывную кампания. Ее, в частности, хотят провести в оккупированном Крыму.

Всего за 18 призывных кампаний россияне принудили идти на службу в армию около 44,5 тысяч призывников из Крыма. Это, в частности, делают при помощи механизмов уголовного преследования. Всего известно о 520 таких случаях с начала оккупации, 206 из которых - после 24 февраля 2022 года.

Такие действия россиян нарушают нормы Конвенции о защите гражданского населения во время войны. Также призывные кампании РФ уже осудили в резолюциях Генассамблеи ООН.

"Обращаемся гражданам Украины, которых принуждают к службе в вооруженных силах государства-оккупанта, сообщать о фактах незаконного призыва. Собранные доказательства помогут в работе по документированию и привлечению виновных за организацию незаконных призывов в Крыму к ответственности, а также защите наших граждан-жертв военных преступлений", - подчеркнули в представительстве.