У Зеленського звернулись до Заходу: потрібна сила, щоб уникнути великої війни
Новостворений воєнний альянс Росії та КНДР намагається "промацати" реакцію Західного світу на провокації. Для того, щоб уникнути війни - потрібна сила.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву керівника Офісу президента України Андрія Єрмака.
"Війна Росії в Європі проти України та залучення армії КНДР, підтримка Іраном війни на Близькому Сході, нагнітання КНДР на Корейському півострові. Бажання нового воєнного альянсу автократій розбалансувати демократичні сфери впливу наразі є репетицією і можливим промацуванням реакції Західного світу", - зауважив Єрмак.
Він пояснив, що якщо дані провокації не отримають жорстку відповідь, то країни-агресори почнуть готуватися до подальшого нав‘язування свого впливу у Європі, що буде неможливо здійснити без війни.
"Є над чим подумати всім. "Замирення" Росії й автократій не працює. Потрібна сила, щоб уникнути великої війни", - підсумував він.
Зауважимо, що наразі у світі відбувається кілька конфліктів різної інтенсивності та характеру. Найбільш значущими з них, на сьогодні є війна Росії проти України, конфлікт в Ізраїлі. Також не менш напруженою ситуація є навколо Тайваню, а також помітне загострення відносин між Північною та Південною Кореями.
Зауважимо, що сьогодні під час пресконференції в Києві міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро заявив, що якщо Російська Федерація дійсно залучить північнокорейських солдатів до війни в Україні, то це може перекинути конфлікт і на територію Азії.
РБК-Україна також писало, що сьогодні SPRAVDI показало відеодоказ, що солдати КНДР вже перебувають в Росії.
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