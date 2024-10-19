У Зеленского обратились к Западу: нужна сила во избежание большой войны
Новосозданный военный альянс России и КНДР пытается "прощупать" реакцию Западного мира на провокации. Для того, чтобы избежать войны - нужна сила.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление руководителя Офиса президента Андрея Ермака.
"Война России в Европе против Украины и привлечение армии КНДР, поддержка Ираном войны на Ближнем Востоке, нагнетание КНДР на Корейском полуострове. Желание нового военного альянса автократий разбалансировать демократические сферы влияния сейчас является репетицией и возможным прощупыванием реакции Западного мира", - отметил Ермак.
Он пояснил, что если данные провокации не получат жесткий ответ, то страны-агрессоры начнут готовиться к дальнейшему навязыванию своего влияния в Европе, которое невозможно будет осуществить без войны.
"Есть над чем подумать всем. "Замирение" России и автократий не работает. Нужна сила во избежание большой войны", - подытожил он.
Заметим, что сейчас в мире происходит несколько конфликтов разной интенсивности и характера. Наиболее значимыми из них, на сегодняшний день является война России против Украины, конфликт в Израиле. Также не менее напряженной ситуация вокруг Тайваня, а также заметное обострение отношений между Северной и Южной Кореями.
В частности, появилась информация, что Россия планирует привлечь северокорейских солдат для войны против Украины. По предварительным данным, некоторые военные Северной Кореи уже находятся в России на учениях. РБК-Украина писала, что SPRAVDI даже показало видеодоказательство, что солдаты КНДР уже находятся в России.
В то же время, сегодня во время пресс-конференции в Киеве министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что если Российская Федерация действительно привлечет северокорейских солдат к войне в Украине, то это может перебросить конфликт и на территорию Азии.
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