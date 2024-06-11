У Зеленського зробили заяву про участь Китаю в саміті миру
Китай так і не підтвердив своєї участі у саміті миру щодо України, який відбудеться у Швейцарії 15-16 червня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прессекретаря президента України Сергія Никифорова в ефірі телемарафону.
"Станом на даний момент немає підтвердження від Китаю про те, що вони братимуть участь у саміті. І надії на те, що вони братимуть участь у саміті, вони є примарними", - зазначив Никифоров.
Що передувало
Нагадаємо, 31 травня Reuters із посиланням на власні джерела написало про те, що Китай відхилив запрошення України взяти участь у саміті миру.
Пізніше це підтвердила прессекретар Міністерства закордонних справ (МЗС) Китаю Мао Нін. Вона розповіла, що Пекін вимагав участі Росії у заході, але Москву так і не запросили.
За таку позицію Китай уже розкритикував генсек НАТО Єнс Столтенберг. За його словами, Пекін є головним прихильником війни проти України.
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