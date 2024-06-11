У Зеленского сделали заявление об участии Китая в саммите мира

Китай так и не подтвердил своего участия в саммите мира по Украине, который состоится в Швейцарии 15-16 июня.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление пресс-секретаря президента Украины Сергея Никифорова в эфире телемарафона.

"По состоянию на данный момент нет подтверждения от Китая о том, что они будут участвовать в саммите. И надежды на то, что они будут участвовать в саммите, они призрачны", - отметил Никифоров.

Что предшествовало

Напомним, 31 мая Reuters со ссылкой на собственные источники написало о том, что Китай отклонил приглашение Украины принять участие в саммите мира.

Позже это подтвердила пресс-секретарь Министерства иностранных дел (МИД) Китая Мао Нин. Она рассказала, что Пекин требовал участия России в мероприятии, но Москву так и не пригласили.

За такую позицию Китай уже раскритиковал генсек НАТО Йенс Столтенберг. По его словам, Пекин является главным сторонником войны против Украины.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.