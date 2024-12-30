У Зеленського зробили заяву щодо візиту Сибіги до Сирії
Візит міністра закордонних справ України Андрія Сибіги до Сирії відбувається за дорученням президента Володимира Зеленського. Він також чекає звіт щодо візиту.
Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив радник президента України Дмитро Литвин у коментарі ЗМІ.
За словами Литвина, основні деталі візиту Сибіги до Дамаска розкажуть у МЗС. Одак він зауважив, що візит відбувається на доручення президента.
"Це ідея президента зараз активізувати контакти - направили в Сирію продовольство, першу партію. Будуть ще в рамках програми "Зерно з України", - розповів Литвин.
Литви зауважив, що під час зустрічі Сибіги та лідера Сирії Ахмеда аль-Шараа, ймовірно, обговорювались чутливі політичні питання.
"Зараз президент чекає звіт про цей візит і перемовини від Сибіги", - сказав Литвин.
Відносини між Сирією та Україною
Варто нагадати, що Україна та Сирія встановили перші дипломатичні відносини у 1992 році. Однак у 2022 році тодішня влада Сирії визнала "незалежність" "ДНР" та "ЛНР", що привело до розриву дипвідносин з Україною.
Цієї осені сталось падіння режиму Башара Асада. Після чого в Україні знову заговорили про можливість відновлення дипвідносин з Сирією. Зокрема, речник МЗС України Георгій Тихий розповів, що Україна встановила контакт із новою владою Сирії і готова відновити дипломатичні відносини.
Сьогодні стало відомо, що голова Міністерства закордонних справ Андрій Сибіга прибув у Дамаск. Там він провів переговори з керівництвом сирійської адміністрації, лідером країни Ахмадом аш-Шараа й не тільки.
Більше про події в Сирії і чого очікувати далі читайте в матеріалі РБК-Україна "Ризикована перемога. Чому режим Асада так швидко розвалився і що далі буде із Сирією".
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.