У Зеленского сделали заявление о визите Сибиги в Сирию

Визит министра иностранных дел Украины Андрея Сибиги в Сирию происходит по поручению президента Владимира Зеленского. Он также ждет отчет по визиту.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил советник президента Украины Дмитрий Литвин в комментарии СМИ.

По словам Литвина, основные детали визита Сибиги в Дамаск расскажут в МИД. Одак он отметил, что визит происходит по поручению президента.

"Это идея президента сейчас активизировать контакты - направили в Сирию продовольствие, первую партию. Будут еще в рамках программы "Зерно из Украины", - рассказал Литвин.

Литвы отметил, что во время встречи Сибиги и лидера Сирии Ахмеда аль-Шараа, вероятно, обсуждались чувствительные политические вопросы.

"Сейчас президент ждет отчет об этом визите и переговорах от Сибиги", - сказал Литвин.

Отношения между Сирией и Украиной

Стоит напомнить, что Украина и Сирия установили первые дипломатические отношения в 1992 году. Однако в 2022 году тогдашняя власть Сирии признала "независимость" "ДНР" и "ЛНР", что привело к разрыву дипотношений с Украиной.

Этой осенью произошло падение режима Башара Асада. После чего в Украине снова заговорили о возможности восстановления дипотношений с Сирией. В частности, спикер МИД Украины Георгий Тихий рассказал, что Украина установила контакт с новой властью Сирии и готова восстановить дипломатические отношения.

Сегодня стало известно, что глава Министерства иностранных дел Андрей Сибига прибыл в Дамаск. Там он провел переговоры с руководством сирийской администрации, лидером страны Ахмадом аш-Шараа и не только.

Больше о событиях в Сирии и чего ожидать дальше читайте в материале РБК-Украина "Рискованная победа. Почему режим Асада так быстро развалился и что дальше будет с Сирией".