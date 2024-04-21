У Зеленського зробили заяву про переговори з РФ на фоні рішення про допомогу у США

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк зробив заяву щодо переговорів з РФ на фоні рішення Палати представників Конгресу США про виделення допомоги Україні на понад 60 млрд доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його повідомлення в Telegram .

"Ніхто не домовлятиметься з Росією на умовах Росії. Війна має закінчитися лише безумовним покаранням агресора", - констатував він.

Також Подоляк пояснив, що насправді означає рішення Палати представників Конгресу США щодо законопроекту про допомогу Україні на понад 60 млрд доларів.

"Істотно збільшена військова допомога Україні сьогодні - це про деескалацію, відновлення права, повернення миру до передбачуваного майбутнього, гарантоване підсумкове покарання злочинців (авторів воєнної агресії та авторів геноцидних типів війни в Україні), руйнування монструозної репутації РФ, демілітаризацію безумовного агресора і скорочення присутності РФ на глобальних ринках, яке справляє розкладницький вплив на цілі регіони",- зауважив він.

Допомога Україні від США

Палата представників США ухвалила законопроект про фінансування допомоги Україні. Тепер це питання має бути розглянуте американським Сенатом 23 квітня, а потім підписано президентом США Джо Байденом.

При цьому, як пише NYT, першу партію американської військової допомоги можуть доставити в Україну вже за кілька днів після підписання законопроекту президентом США у разі його ухвалення Сенатом. Очевидно, це будуть боєприпаси для систем протиповітряної оборони та артилерії.

Зазначимо, що президент Європейської ради Шарль Мішель назвав схвалення Палатою представників Конгресу США законопроекту про допомогу Україні на 61 млрд. доларів чітким сигналом Кремля про продовження підтримки України.

Нагадаємо, що надання допомоги Україні затягувалося кілька місяців. Докладніше про це – у матеріалі РБК-Україна.