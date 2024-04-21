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У Зеленского сделали заявление о переговорах с РФ на фоне решения о помощи в США

Украина, Воскресенье 21 апреля 2024 12:58
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У Зеленского сделали заявление о переговорах с РФ на фоне решения о помощи в США Фото: советник главы Офиса президента Михаил Подоляк (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк сделал заявление о переговорах с РФ на фоне решения Палаты представителей Конгресса США о выделении помощи Украине на более чем 60 млрд долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его сообщение в Telegram.

"Никто не будет договариваться с Россией на условиях России. Война должна закончиться безусловным наказанием агрессора", - констатировал он.

Также Подоляк пояснил, что на самом деле означает решение Палаты представителей Конгресса США по законопроекту о помощи Украине более чем на 60 млрд долларов.

"Существенно увеличенная военная помощь Украине сегодня - это о деэскалации, восстановлении права, возвращении мира к предполагаемому будущему, гарантированное итоговое наказание преступников (авторов военной агрессии и авторов геноцидных типов войны в Украине), разрушение монструозной репутации России, демилитаризацию РФ безусловного агрессора и сокращение присутствия РФна глобальных рынках, которое оказывает разлагающее влияние на целые регионы",- отметил он.

Помощь Украине от США

Палата представителей США приняла законопроект о финансировании помощи Украине. Теперь этот вопрос должен быть рассмотрен американским Сенатом 23 апреля, и затем подписан президентом США Джо Байденом.

При этом, как пишет NYT, первую партию американской военной помощи могут доставить в Украину уже через несколько дней после подписания законопроекта президентом США в случае его принятия Сенатом. Очевидно, это будут боеприпасы для систем противовоздушной обороны и артиллерии.

Отметим, что президент Европейского совета Шарль Мишель назвал одобрение Палатой представителей Конгресса США законопроекта о помощи Украине на 61 млрд долларов четким сигналом Кремля о продолжении поддержки Украины.

Напомним, что выделение помощи Украине затягивалось несколько месяяцев. Подробнее об этом - в материале РБК-Украина.

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