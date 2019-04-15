У Зеленского не знают о дебатах в эфире ICTV

В штабе кандидата в президенты Владимира Зеленского рассказали, планирует ли он прибыть сегодня на эфир ICTV в программе "Свобода слова", куда придет действующий президент Петр Порошенко. Об этом в комментарии РБК-Украина рассказала пресс-секретарь Владимира Зеленского.

В штабе Владимира Зеленского также сообщили, планирует ли он прибыть на дебаты.

"По поводу дебатов 19 числа, то мы планируем сегодня разослать правила для аккредитации. Относительно эфира у меня пока нет информации", - рассказали в пресс-службе Зеленского.

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