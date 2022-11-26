У Зеленського жорстко відповіли Лаврову на його випади про "неонацистських правителів" України

В Офісі президента відповіли міністру закордонних справ РФ Сергію Лаврову на його випади про те, що українців "звільнять від неонацистських правителів". Там вважають, що голову російської дипломатії виправить лише трибунал.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення радника голови ОП Михайла Подоляка у Twitter .

Заяву Лаврова у суботу, 26 листопада, розповсюдили російські пропагандистські ЗМІ. У певному документальному фільмі він сказав, що український народ "буде звільнений від неонацистських правителів, оскільки він заслуговує жити в дружбі та процвітанні поряд зі слов'янськими братами".

Відповідь української сторони не змусила на себе довго чекати. За словами Подоляка, дикість російських заяв уже не викликає подиву у світі.